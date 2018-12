2019: Die meisten erwarten keine große Veränderung

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Ähnlich wie in der letzten Zeit fallen die Ergebnisse bei der Frage nach dem aktuell wichtigsten Problem in Deutschland aus. Wie immer konnten die Befragten hier bis zu zwei Themen nennen, ohne dass Antwortvorgaben gemacht wurden. Der Bereich Flüchtlinge, Ausländer, Integration (41%) führt nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Agenda der wichtigsten Probleme an. Mit großem Abstand folgen Fragen zur Rente und zur Alterssicherung (14%), das Thema soziale Gerechtigkeit (13%), der Bereich Bildung und Schule (11%) sowie der Komplex Umwelt- und Klimaschutz inklusive der Energiewende (10%). Weitere wichtige Themen sind für die Befragten der Streit in der Bundesregierung bzw. der interne Zustand der einzelnen Regierungspartner (9%) sowie der Verdruss über Politik und Politiker (8%). Hinzu kommen das Gesundheitswesen und die Pflege (7%), der Bereich Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit (5%) sowie die Entwicklung von Kosten und Löhnen (5%).

Klimawandel: Problem in Deutschland?

Insgesamt noch etwas mehr Befragte (82%) als in den letzten Jahren (November 2016: 74%; November 2017: 78%) sehen den Klimawandel bei uns in Deutschland als sehr großes (35%) bzw. großes (47%) Problem an, nur zusammen 18% (November 2016: 24%; November 2017: 21%) schätzen ihn als weniger großes (13%) oder als kein Problem (5%) ein. Relativ einig in ihrer Einschätzung sind sich alle Parteianhängergruppen bis auf die der AfD ((sehr) großes Problem: CDU/CSU: 84%; SPD: 89%; AfD: 49%; FDP: 86%; Linke: 89%; Grüne: 95%).

UN-Klimakonferenz in Kattowitz

Noch geringer als in den letzten Jahren sind die Hoffnungen der Befragten, dass bei der UN-Klimakonferenz – jetzt in Kattowitz – viel für den Klimaschutz erreicht wird. Aktuell teilen lediglich 7% die Erwartung (Dezember 2015: 13%; November 2017: 15%), dass dort sehr viel (0%) oder viel (7%) erreicht wird, zusammen 91% (Dezember 2015: 85%; November 2017: 82%) rechnen mit geringen (72%) bzw. keinen (19%) Erfolgen in Sachen Klimaschutz. 2% äußern sich dazu nicht (Dezember 2015: 2%; November 2017: 3%). Tendenziell ähnlich schätzen das die Anhängerschaften aller Parteien ein.

Klimaschutz in Deutschland durch Politik, Unternehmen und Bürger

Deutliche Kritik äußern die Befragten, wenn es um den Klimaschutz in Deutschland geht: 69% sind der Meinung, dass die Politik zu wenig dafür tut, 19% halten die Bemühungen der Politik für gerade richtig, und 10% finden, da werde zu viel getan (weiß nicht: 2%). Mit Ausnahme der AfD-Anhänger (zu wenig: 36%) finden alle Parteianhängergruppen mehrheitlich (zwischen 58% (CDU/CSU) und 89% (Grüne)), dass die Politik in Deutschland zu wenig für den Schutz des Klimas tut.

Noch größer fällt der Unmut gegenüber den Unternehmen in Deutschland aus: 76% der Befragten finden, dass diese zu wenig für den Klimaschutz tun, 16% sagen „gerade richtig“ und nur 2% „zu viel“ (weiß nicht: 6%). Unterschiedlich große Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen halten die Anstrengungen der Unternehmen für nicht ausreichend (zwischen 49% (AfD) und 90% (Grüne und Linke).

Dass die Bürger in Deutschland zu wenig für den Klimaschutz tun, denken 71% aller Befragten, 21% halten deren Bemühungen für „gerade richtig“, 4% glauben, die Bürger machen in diesem Bereich zu viel (weiß nicht: 4%). Insgesamt bemängeln zwar alle Parteianhängergruppen den fehlenden Einsatz der Bürger für den Klimaschutz, allerdings fallen die Mehrheiten hier unterschiedlich groß aus (zwischen 41% (AfD) und 84% (Grüne).

Einstellung zum Brexit

Recht klar ist die Einstellung der Befragten in Deutschland zum Thema Brexit: Nur 8% finden es gut, dass das Vereinigte Königreich aus der EU austritt (Juni-II 2016: 7%), 68% finden den Brexit schlecht (Juni-II 2016: 69%), und 21% geben an, dass ihnen das egal ist (Juni-II 2016: 22%). Der Rest äußert sich dazu nicht (Juni-II 2016: 2%). Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften beurteilen den Austritt aus der Europäischen Union negativ.

Künftiger Zusammenhalt in der EU nach dem Brexit

Viele Befragte (44%) vermuten, dass der Zusammenhalt in der EU nach dem Austritt Großbritanniens eher schwächer wird. Weitere 42% gehen davon aus, dass der Brexit nichts am Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union ändern wird, 9% glauben, die verbliebenen EU-Staaten rücken dann eher näher zusammen (weiß nicht: 5%). Leicht unterschiedlich fallen die Meinungen der verschiedenen Parteianhängergruppen dazu aus, allerdings glauben überall nur Wenige, dass der Zusammenhalt jetzt stärker wird.

Weitere Zugeständnisse gegenüber Großbritannien beim Austrittsvertrag?

Die britische Premierministerin May bemüht sich zurzeit darum, bei der EU Änderungen am Austrittsvertrag zu erwirken, der zwischen Großbritannien und den EU-Staaten ausgehandelt wurde. Die große Mehrheit von 79% aller deutschen Wahlberechtigten spricht sich gegen weitere Zugeständnisse gegenüber Großbritannien aus, lediglich 13% finden, man sollte den Briten weiter entgegenkommen, 8% antworten mit „weiß nicht“. In allen Parteianhängergruppen sind jeweils nur Minderheiten für weitere Zugeständnisse.

Wirtschaftliche Lage, Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland finden zum Jahresende 61% gut (Oktober: 62%; November-I: 63%), 35% halten sie für teils gut, teils schlecht (Oktober: 31%; November-I: 31%) und 4% für schlecht (Oktober: 6%; November-I: 5%).

Nur noch 17% der Befragten erwarten zurzeit eine positive wirtschaftliche Entwicklung (Oktober: 22%; November-I: 24%), 52% gehen davon aus, dass sich konjunkturell nicht viel ändern wird (Oktober: 52%; November-I: 51%), und 28% glauben, dass es wirtschaftlich bei uns eher abwärtsgeht (Oktober: 23%; November-I: 22%).

Die Lösung unserer wirtschaftlichen Probleme trauen die meisten Befragten (41%) am ehesten der CDU/CSU zu (Oktober: 34%; November-I: 36%), lediglich 9% schreiben der SPD die größere Wirtschaftskompetenz zu (Oktober: 11%; November-I: 9%), 5% nennen die FDP (Oktober: 6%; November-I: 7%) und 5% die Grünen (Oktober: 5%; November-I: 5%). Explizit zu keiner Partei Vertrauen haben in Sachen Wirtschaftspolitik 20% (Oktober: 21%; November-I: 19%), 17% antworten mit „weiß nicht“ (Oktober: 19%; November-I: 20%).

Weniger groß, wenn auch deutlich, ist der Vorsprung der CDU/CSU, wenn es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht: 34% halten hier die Union für besonders kompetent (Oktober: 31%; November-I: 31%), 16% die SPD (Oktober: 16%; November-I: 16%). 5% attestieren der FDP Sachverstand im Bereich des Arbeitsmarkts (Oktober: 5%; November-I: 6%), weitere 6% halten am meisten von den Grünen (Oktober: 8%; November-I: 9%). Dass keine Partei für neue Arbeitsplätze sorgen kann, meinen 15% (Oktober: 11%; November-I: 11%), 20% machen hier keine Angabe (Oktober: 22%; November-I: 22%).

65% aller Befragten sagen aktuell, ihre persönliche wirtschaftliche Lage sei gut (Oktober: 68%; November-I: 70%), 29% leben in teils guten, teils schlechten finanziellen Verhältnissen (Oktober: 27%; November-I: 23%), und 6% geben an, es gehe ihnen ökonomisch schlecht (Oktober: 5%; November-I: 7%).

16% glauben, dass es ihnen in einem Jahr finanziell besser gehen wird als heute (Oktober: 16%; November-I: 15%), 71% erwarten in dieser Hinsicht keine großen Veränderungen (Oktober: 70%; November-I: 71%), 12% befürchten, dass sie in Zukunft wirtschaftlich schlechter dastehen werden (Oktober: 12%; November-I: 13%).

Persönlicher Rückblick auf 2018 und Ausblick auf 2019

Ganz ähnlich wie in den letzten Jahren fällt das Resümee der Befragten aus, was das zu Ende gehende Jahr anbelangt: 76% geben an, für sie persönlich sei 2018 ein eher gutes Jahr gewesen (Dezember 2016: 77%; Dezember 2017: 75%), für 21% war es ein eher schlechtes Jahr (Dezember 2016: 20%; Dezember 2017: 22%), 3% äußern sich dazu nicht (Dezember 2016: 3%; Dezember 2017: 3%).

Vom Jahr 2019 erwarten – wie auch schon in der Vergangenheit – die meisten (67%) keine große Veränderung (Dezember 2016: 64%; Dezember 2017: 62%). 28% blicken optimistisch in die Zukunft und glauben, das kommende Jahr wird für sie persönlich eher besser (Dezember 2016: 30%; Dezember 2017: 33%), lediglich 4% glauben (Dezember 2016: 5%; Dezember 2017: 4%), dass ein schlechteres Jahr auf sie zukommen wird (weiß nicht: 1%; Dezember 2016: 1%; Dezember 2017: 1%).

Das Jahr 2018 für Deutschland

Etwas positiver als in den letzten Jahren fällt das Urteil der Befragten aus, wenn es darum geht, wie das vergangene Jahr für Deutschland insgesamt war: 61% sind der Meinung, 2018 sei für unser Land ein eher gutes Jahr gewesen (Dezember 2016: 53%; Dezember 2017: 57%), 34% bewerten es eher negativ (Dezember 2016: 39%; Dezember 2017: 38%), 5% antworten mit „weiß nicht“ (Dezember 2016: 8%; Dezember 2017: 5%).