25 Jahre nach Solingen: Politiker warnen vor Ausländerhetze

Solingen (dpa) - Zum 25. Jahrestag des fremdenfeindlichen Brandanschlages von Solingen haben führende deutsche Politiker und türkische Verbände vor ausländerfeindlicher Hetze in der aktuellen Politik gewarnt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich besorgt darüber, dass Türken in Deutschland noch immer angefeindet würden. «Es ist beschämend, dass auch heute noch viele, die selbst oder deren Eltern und Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, Diskriminierungen im Alltag erfahren», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Türkische Zuwanderer seien in Deutschland nicht nur willkommen, sondern «ein Teil unseres Landes», betonte Maas.

In Solingen hatten in der Nacht des 29. Mai 1993 vier rechtsradikale Männer das Haus der Familie angezündet. Fünf Menschen starben. Die Täter, die 1995 wegen Mordes verurteilt wurden, sind nach abgesessener Strafe wieder frei. Der Anschlag gilt als eine der folgenschwersten ausländerfeindlichen Taten in der Geschichte der Bundesrepublik.