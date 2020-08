27 Tote nach Bootsunglück

Nouakchott.Bei einem Bootsunglück vor der Küste Mauretaniens sind nach jüngsten Erkenntnissen 27 Menschen gestorben. Das teilten die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Freitag mit. Bisher galten 39 Migranten als vermisst. Der einzige Überlebende, ein Mann aus Guinea, werde in einem Krankenhaus behandelt.

Das Schiff war vor der Küstenstadt Nuadibu gesunken, wie der UNHCR-Sondergesandte für die Situation der Flüchtlinge auf der zentralen Mittelmeerroute, Vincent Cochetel, am Donnerstag auf Twitter schrieb. Nuadibu ist die zweitgrößte Stadt des nordwestafrikanischen Landes. Es soll von der Küste Marokkos abgefahren und auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln gewesen sein. Die Kanaren gehören zu Spanien und damit zur Europäischen Union. Im Laufe der Fahrt soll es nach Angaben von IOM und UNHCR zu einem Motorschaden gekommen sein. „Die Menschen an Bord waren auf See gestrandet und begannen unter extremer Dehydrierung zu leiden.“ Das nordwestafrikanische Mauretanien liegt am Atlantik und grenzt im Norden an Algerien und die von Marokko beanspruchte Westsahara. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020