30 Millionen Geldmünzen

Berlin.Sie ist zwar längst im Umlauf, aber am Dienstag trat das dafür beschlossene und von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterzeichnete Gesetz offiziell in Kraft: die Gedenkmünze anlässlich 70 Jahre Bundesrat. 30 Millionen 2-Euro-Münzen sind zum Jubiläum der Länderkammer und des föderalen Systems geprägt worden. Die Rückseite zeigt eine perspektivische Darstellung des Garten- und Gebäudeensembles des Bundesrates. Der Entwurf stammt vom Künstler Michael Otto aus Rodenbach, dessen Initialen auch im inneren Kern der Münze zu sehen sind. Die Bundesrat-Gedenkmünze ist laut Beschluss der Bundesregierung Teil einer Serie „Bundesländer“. Der deutsche Bundesrat trat am 7. September 1949 zum ersten Mal in Bonn zusammen. Ebenfalls zum Stichtag 17. September trat die Gedenkmünze „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ als Änderung im Münzgesetz in Kraft. dir

