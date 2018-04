4,9 Millionen müssen beim Essen sparen

Anzeige

Berlin.Fast jeder dritte Bundesbürger im Alter ab 16 Jahren ist von einer materiellen Entbehrung betroffen. Das geht aus einer Übersicht des Statistischen Bundsamtes im Rahmen einer EU-weiten Erhebung über Armut und soziale Ausgrenzung hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Demnach konnten sich im Jahr 2016 gut 31 Prozent dieser Altersgruppe in Deutschland keine unerwarteten Ausgaben in Höhe von 985 Euro leisten. Das waren 21,3 Millionen Menschen. Der Geldbetrag entspricht dem statistisch maßgeblichen Schwellenwert bei der Armutsgefährdung in Deutschland. Er wird regelmäßig neu berechnet.

Fast 4,9 Millionen Personen mussten darüber hinaus beim Essen sparen. Sie konnten sich allenfalls jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten. Außerdem sahen sich 12,8 Millionen Bundesbürger nicht in der Lage, einen einwöchigen Urlaub außerhalb ihres Zuhauses zu finanzieren. Das war fast jede fünfte Person im Alter ab 16 Jahren. Und immerhin fast 2,7 Millionen Menschen (3,9 Prozent) hatten Probleme, ihre Wohnung angemessen zu beheizen. Die Angaben basieren auf Haushaltsbefragungen.

Kommen mehrere solcher Probleme in einem Haushalt zusammen, sprechen Statistiker von „erheblichen materiellen Entbehrungen“. Im Jahr 2016 traf das auf 3,7 Prozent der deutschen Bevölkerung zu. „Armut ist in Deutschland kein Randphänomen, sondern zieht sich quer durch die Bevölkerung“, kritisierte die Bundestagsabgeordnete der Linken, Sabine Zimmermann. Die Bundesregierung müsse endlich ein umfassendes Konzept zur Armutsbekämpfung vorlegen, forderte die Sozialexpertin.