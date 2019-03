5000 Euro für Essen mit Obama

Köln.Knapp drei Wochen vor dem Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (Bild) in Köln ist nach Veranstalterangaben ein Drittel der 15 000 Tickets verkauft. Die Preise reichen von 70 bis 5000 Euro – bei den teuersten Eintrittskarten inbegriffen sind die Teilnahme an einem Dinner und ein Foto mit Obama. Insgesamt gibt es 100 dieser „Golden Tickets“, die allerdings auch an Ehrengäste vergeben werden. Der frühere Präsident lasse sich am 4. April für etwa eine Stunde in der Kölner Lanxess-Arena interviewen, sagte Organisator Alexander Müller gestern. dpa

