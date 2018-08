68 Prozent für allgemeine Dienstpflicht

Anzeige

Wehrpflicht und allgemeine Dienstpflicht

In der Diskussion um Wehrpflicht und allgemeine Dienstpflicht wird die Wiedereinführung der klassischen Wehrpflicht mehrheitlich abgelehnt, wogegen eine allgemeine Dienstpflicht auf viel Zustimmung stößt: So sind 43% der Deutschen für und 53% gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die es in Deutschland früher für Männer gab und die seit 2011 ausgesetzt ist. Für die Wehrpflicht sind jeweils eine – mehr oder weniger knappe – Mehrheit von 50% der CDU/CSU-, 67% der AfD- und 53% der FDP-Anhänger, bei den SPD-, Linke- und Grünen-Anhängern sind mit 63%, 86% bzw. 71% die meisten dagegen. Während das Gros der unter 60-jährigen Erwachsenen gegen die Wehrpflicht ist – und im Detail besonders viele unter 35-jährige Männer wie auch unter 35-jährige Frauen –, sind alle ab 60-Jährigen in dieser Frage gespalten.

Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, wonach junge Männer und Frauen ein Jahr lang Dienst wahlweise bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich leisten müssen, sehen 68% aller Befragten positiv, 30% lehnen eine solche obligatorische Tätigkeit ab, darunter 21% der CDU/CSU-, 34% der SPD-, 24% der AfD-, 29% der FDP-, 47% der Linke- und 33% der Grünen-Anhänger. Besonders hoch ist die Zustimmung zu einer einjährigen allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen in der Generation 60plus, bei den unter 30-Jährigen wird diese Frage dagegen sehr ambivalent diskutiert.