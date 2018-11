800 Organe für 11 000 Patienten

Berlin.„Als Nächstes die Abgeordnete Sabine Dittmar für die SPD“, kündigte Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) an. Und korrigiert sich sofort: „Äh, Sabine Dittmar für Sabine Dittmar natürlich.“ Es gab keine Fraktionen gestern in der Debatte über die Organspende. Alle hörten allen geduldig zu, von AfD bis Linke. Im strikt vorgeschriebenen Vier-Minuten-Takt. 38 Abgeordnete meldeten sich zu Wort, viele Ärzte darunter. Und wer nicht Mediziner war, schilderte persönliche Schicksale. Einig waren sie sich alle: Das gegenwärtige System funktioniert nicht.

Rund 11 000 Patienten warten auf ein Spenderorgan. Dem stehen nur rund 800 Spender zur Verfügung. Verstorbene also, die einen Organspendenausweis hatten und bei denen die Ärzte dann auch eine Organentnahme veranlassten. Die Folge: Täglich sterben bis zu drei Patienten, weil es an Spenderorganen mangelt. Ein weiterer Fakt: 85 Prozent der Bundesbürger befürworten eine Organspende. Doch nur 39 Prozent haben derzeit einen Ausweis, der im Notfall aber oft nicht gefunden wird, weil ein zentrales Register fehlt.

Der Bundestag führte erst einmal nur eine „Orientierungsdebatte“; entschieden werden soll bis zum nächsten Sommer. Dazu werden sich Gruppen von Abgeordneten aus verschiedenen Parteien zusammentun und Anträge formulieren. Drei Varianten schälten sich heraus: zum einen die „verpflichtende Zustimmungslösung“. Sie bedeutet eine moderate Reform. Bisher bitten die Krankenkassen ihre Mitglieder regelmäßig um das Ausfüllen eines Organspendenausweises und werben dafür.

Verpflichtende Abfrage

Da das offenbar nicht ausreicht, wollen Parlamentarier um Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Linken-Vorsitzende Katja Kipping und die SPD-Politikerin Kerstin Griese nun einführen, dass jeder Bürger bei der Beantragung oder Verlängerung des Personalausweises oder Passes zwingend angeben muss, wie er zur Organspende steht: Ja, Nein oder Nichtentscheidung. Die Antwort, die jederzeit wieder veränderbar wäre, soll dann in ein Register eingetragen werden.

Zweite Variante wäre die „Widerspruchslösung“, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Debatte gebracht hatte. Sie gilt bereits in 17 europäischen Ländern und besagt, wer nicht zu Lebzeiten aktiv einer Organentnahme widersprochen hat, kommt automatisch als Spender in Frage. Angehörigen können nach dem Tod noch widersprechen. Für dieses Modell warb auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In der sehr sachlichen Debatte wirkten die Befürworter des Widerspruchsmodells allerdings deutlich in der Minderheit. Es gab viele ethische Bedenken, weil hier „gegen grundsätzliche Prinzipien der Ethik und des Patientenrechts“ verstoßen werde, wie Spahns Vorgänger, Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), sagte. FDP-Vize Wolfgang Kubicki fügte hinzu: „Das deutsche Recht kennt es nicht, dass Schweigen Zustimmung bedeutet.“

Kubicki gehört einer dritten Gruppe an, die es bei der bestehenden Regelung belassen, aber die Werbung verstärken will. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein konterte: Wenn jemand kein Testament mache, gelte auch die gesetzliche Erbfolge. Spahn sagte unter Hinweis auf die wartenden Kranken: „Das einzige Recht, das hier beschnitten wird, ist das Recht, sich keine Gedanken zu machen.“ Nach Meinung von Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) ist die Organisation des Transplantationssystems in den Krankenhäusern.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018