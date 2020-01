900 Millionen Euro für humanitäre Hilfen

Brüssel.Insgesamt 900 Millionen Euro plant die EU-Kommission für das laufende Jahr für Hilfen in Krisengebieten ein, vor allem für Menschen in Afrika und im Nahen Osten. In Afrika sollen 400 Millionen Euro unter anderem denen zugute kommen, die vom Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo betroffen sind. Für den Nahen Osten werden 345 Millionen Euro bereitgestellt, unter anderem für Syrien und Jemen. Die EU-Mittel sollen auch dazu verwendet werden, Menschen besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten. „Obwohl Konflikte die Hauptursache von Hungersnöten und Flucht sind, werden deren Folgen durch den Klimawandel erheblich verschärft“, so der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic. Auf dem Bild wartet eine Mutter in Äthiopien auf Hilfe durch Nahrung und Wasser. dpa (Bild: dpa)

