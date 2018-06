Österreich schließt mehrere Moscheen

Anzeige

Wien (dpa) - Im Kampf gegen den politischen Islam will Österreich zahlreiche Imame ausweisen.

Außerdem werden nach den Worten von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieben Moscheen geschlossen. «Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierungstendenzen haben in unserem Land keinen Platz», sagte Kurz am Freitag in Wien.

Bei 40 muslimischen Geistlichen werde derzeit konkret überprüft, ob in ihren Fällen gegen das Verbot der Auslandsfinanzierung verstoßen worden sei, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). In zwei Fällen stehe bereits fest, dass Imame ausgewiesen würden. Im Visier der Behörden seien derzeit 60 der insgesamt 260 Imame in Österreich. «Wir stehen erst am Anfang», meinte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).