Österreich übt Abwehr von Migranten

Spielfeld.Grenzübergänge sind selten schön, nur Fernweh und die Hoffnung auf ein besseres Leben machen sie zu Sehnsuchtsorten. Auch der österreichisch-slowenische Übergang in Spielfeld ist alles andere als idyllisch. Gestern Morgen haben sich hier 500 österreichische Polizisten und 220 Soldaten für eine Grenzschutzübung versammelt. Die Aufgabenstellung: Eine große Gruppe Flüchtlinge an der Grenze zurückhalten. Das Ziel der österreichischen Regierung: Stärke demonstrieren – nach innen und eben auch nach außen.

Es beginnt mit einem Aufmarsch von 60 Polizisten, die sich demonstrativ neben den versammelten Journalisten aufstellen. Dann kommen auch schon die beiden Protagonisten auf die Bühne: Österreichs Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek, beide von der rechten FPÖ, grüßen ihre Kameraden, und machen dann deutlich: Heute werden Signale in die Welt gesandt. „Ich bin fest entschlossen, dass sich Ereignisse wie 2015 nie mehr wiederholen dürfen“, sagt Kickl in einem Eingangsstatement, das nicht viel mit Polizeitaktik, aber umso mehr mit klaren Botschaften zu tun hat. Ein Staat verliere seine Glaubwürdigkeit, wenn er im Notfall seine Grenze nicht schützen könne, sagt Kickl.

Ein Stück Symbolpolitik

Für die Übung ausgesucht haben sich die FPÖ-Politiker ausgerechnet den Grenzübergang, der in Österreich wohl am stärksten polarisiert. Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 strömten hier Tausende Menschen über die Grenze. Viele wurden nie gefragt, woher sie kommen und wohin sie wollen. Eine dramatische bis traumatische Situation für die Österreicher, erklärt Kickl. Für ein Stück Symbolpolitik also genau der richtige Ort.