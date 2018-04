Übergriffe und Verletzte

Anzeige

Nach Angaben der Polizei wurden Bundespolizisten am Bahnhof Wörth von Vertretern der linken Szene daran gehindert, einen Zug in Richtung Kandel zu betreten. „Dann hat man gegen die Kollegen getreten und geschlagen“, sagte ein Polizeisprecher. 16 Zugpassagiere wurden deshalb wegen Landfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Bei 56 anderen wurde die Identität festgestellt. Wegen des Vorfalls organisierten Demonstranten später in Kandel und Karlsruhe Spontanversammlungen. Nach den Demonstrationen fegten Mitglieder des Bündnisses „Wir sind Kandel“ symbolisch den Platz, auf dem das rechte Lager seine Kundgebung abgehalten hatte. Damit wolle man klar zeigen, dass man die Rechten nicht in der Stadt wolle, sagte ein Sprecher. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018