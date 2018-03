Überwiegende Zustimmung für Kanzlerin und neues Kabinett

Anzeige

SPD: Folgen der Regierungsbildung mit CDU/CSU

Ähnlich wie schon vor dem „Ja“ der SPD zur Großen Koalition meinen auch jetzt unmittelbar zu Regierungsbeginn 50% (Dez: 53%) der Deutschen sowie 49% (Dez: 56%) der SPD-Anhänger, dass eine große Koalition den Sozialdemokraten auf Dauer eher schaden wird. Umgekehrt glauben 41% (Dez.: 35%) der Befragten, dass die Sozialdemokraten vom Bündnis mit der CDU/CSU profitieren werden, darunter mit nur leicht steigender Tendenz 45% (Dez.: 39%) der SPD-Anhänger.

CSU: Ämterteilung und Verhältnis zur CDU mit Markus Söder

In Bayern übernimmt Markus Söder heute das Amt des Ministerpräsidenten von Horst Seehofer, der aber CSU-Parteivorsitzender bleibt. Diese Aufteilung der Ämter ist nach Ansicht von 54% der Befragten (CDU/CSU-Anh.: 63%) für die CSU gut und nach Ansicht von 23% (CDU/CSU-Anh.: 20%) nicht gut, 23% (CDU/CSU-Anh.: 17%) können oder wollen das nicht abschätzen.

Für das zukünftige Miteinander der beiden Schwesterparteien wird der Personalwechsel – so die meisten Befragten – keine Konsequenzen haben: 17% aller Befragten sowie 25% der CDU/CSU-Anhänger glauben, dass das Verhältnis zwischen CDU und CSU mit dem neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder besser wird, 14% (CDU/CSU-Anh.: 10%) erwarten eine Verschlechterung und 58% (CDU/CSU-Anh.: 54%) keine großen Veränderungen, 11% (CDU/CSU-Anh.: 11%) können oder wollen sich hier nicht festlegen.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Nach nur moderaten Veränderungen bei den Imagewerten gibt es in den Politbarometer Top 10 Mitte März kaum Bewegung, wohl aber bei der Frage, wen die Deutschen überhaupt zu den wichtigsten Politikerinnen und Politikern zählen. Platz eins der Rangliste besetzt weiterhin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der von den Befragten auf der +5/-5-Skala mit durchschnittlich 2,0 bewertet wird. Platz zwei hält Sigmar Gabriel (1,5), der nach einem starken Plus Ende Februar in der Note jetzt wieder etwas verliert. Auf Platz drei unverändert Angela Merkel (1,4) vor Cem Özdemir (1,0) auf Platz vier. Auf den Positionen fünf bis neun Horst Seehofer (0,3), Sahra Wagenknecht (0,3), Markus Söder (0,2), Christian Lindner (0,2) und Andrea Nahles (0,1), die bei nur sehr geringen Bewertungsunterschieden alle weiterhin knapp im positiven Skalenbereich liegen. Klar negativ wird dagegen erneut Martin Schulz (-1,0) eingestuft, der von den Deutschen genau wie Markus Söder und Cem Özdemir jetzt aber nicht mehr zu den wichtigsten Politikern gerechnet wird. Wieder bzw. erstmals dabei – und wie immer im nächsten Politbarometer dann auch bewertet – sind Ursula von der Leyen, Heiko Maas und Olaf Scholz.

(Quelle: Forschungsgruppe Wahlen)