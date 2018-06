Abgekämpft und müde

Anzeige

Ankara.Über sechs Stockwerke reicht das Plakat an der Fassade des Bürogebäudes im Istanbuler Finanzviertel Levent. Es zeigt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Große Türkei, starker Führer“ steht in riesigen Lettern neben dem Porträt. Nur halb so groß prangt am Nachbargebäude das Konterfei von Muharrem Ince. Er tritt als Kandidat der sozialdemokratischen (CHP) am Sonntag bei der Präsidentenwahl gegen Erdogan an.

Während Erdogans Blick in eine weite Ferne gerichtet scheint, sieht Ince den Passanten von dem Plakat offen in die Augen. Der Präsident blickt ernst, die Krawatte, in Türkis gehalten, seiner Lieblingsfarbe, wirkt staatsmännisch. Dagegen posiert Ince mit offenem Hemdkragen. Er lacht, zeigt die Zähne. „Präsident für alle Türken“ lautet sein Slogan.

Rekordbeteiligung in Deutschland An der türkischen Präsidenten- und Parlamentswahl haben sich in Deutschland mehr Türken beteiligt als jemals zuvor: Genau 717 992 der 1, 44 Millionen in Deutschland registrierten Wähler gaben bis Dienstagabend ihre Stimme ab, wie aus Statistiken der türkischen Wahlbehörde von gestern hervorgeht. Damit lag die Beteiligung bei 49,74 Prozent. Die von den 13 türkischen Konsulaten in Deutschland eingerichteten Wahllokale schlossen am Dienstag um 21 Uhr. Auslandstürken können noch bis Sonntag an den Grenzübergängen, Häfen und Flughäfen der Türkei abstimmen. Die Präsidenten- und Parlamentswahl ist die fünfte Abstimmung seit 2014, bei der Türken mit Wohnsitz außerhalb der Türkei im Ausland wählen konnten. dpa

„Ince bekommt meine Stimme“

„Dass ich jemals einen Kandidaten der verstaubten CHP wählen würde, hätte ich nicht gedacht“, sagt Behice. „Aber diesmal bekommt Ince meine Stimme.“ Die 38-Jährige, die in einer Werbeagentur im Stadtteil Cihangir arbeitet, hat 2002 Erdogan und seine AKP gewählt. Damals steckte die Türkei in einer schweren Finanzkrise. „Erdogan repräsentierte einen neuen, dynamischen Politikertyp, wir haben viele Hoffnungen mit ihm verbunden.“ 16 Jahre später ist Behice ernüchtert. Sie spricht von einem „Klima der Angst“. Heute sieht sie den einstigen Hoffnungsträger Erdogan als Bedrohung. „Ich will in einer freien Türkei leben, nicht in einer Diktatur“, sagt sie.