Abgeordnete fliegen Business

Detlef Drewes

Brüssel. Hoch über den Wolken in den weichen Federn der Business-Class kann man die Krise schon mal vergessen. Dass andere Firmen aufgrund der finanziellen Zwangslage auch leitende Mitarbeiter auf die billigen (Flugzeug-)Plätze verdammen, muss den Europa-Parlamentarier nicht kümmern: Wenn nach der Wahl am 7. Juni das neue Abgeordneten-Statut in Kraft tritt, dürfen sich die

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1874 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2009