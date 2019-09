„Abgeordnete reagieren über“

Vernon Bogdanor gilt als einer der führenden Verfassungsexperten in Großbritannien.

Am 16. Juli 1943 in Staines geboren, studierte Bogdanor Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford.

Heute forscht der Professor am Institut für zeitgenössische britische Geschichte am King’s College in London.

Sein Buch „Jenseits des Brexits – Zu einer britischen Verfassung“ ist in englischer Sprache im I.B.Tauris-Verlag erschienen, 304 Seiten, ISBN-Nr.: 978-1788316798. dir (Bild: Privat)