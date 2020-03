Abgeordneter gesund

Erfurt.Der Coronavirus-Verdacht bei einem Abgeordneten der Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Erfurt am Dienstagabend mit. Für den Betroffenen sei keine weitere Quarantäne notwendig. Damit kann die für diesen Mittwoch geplante Ministerpräsidentenwahl aller Voraussicht nach stattfinden. Zeitweise stand sie auf der Kippe.

Ein 56-jähriger CDU-Landtagsabgeordneter musste vorübergehend in Quarantäne, weil der Verdacht bestand, dass er sich im Winterurlaub in Italien mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert hatte. Wenn sich der Verdacht bestätigt hätte, hätte die für Mittwoch angesetzte Wahl eines neuen Regierungschefs nach Angaben von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) verschoben werden müssen.

Einen Monat nach dem Desaster bei der Ministerpräsidentenwahl will sich der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) an diesem Mittwoch erneut zur Wahl stellen. Für die AfD tritt Partei- und Fraktionschef Björn Höcke an. Sollte die Wahl am Mittwoch plangemäß stattfinden, will die FDP-Fraktion den Plenarsaal verlassen, um damit ihre Ablehnung von Ramelow und Höcke zum Ausdruck zu bringen.

Die CDU-Fraktion hingegen will bei der Ministerpräsidentenwahl anwesend sein, wie mehrere Abgeordnete sowie CDU-Fraktionschef Mario Voigt betonten.

