Abgesang auf Innenstädte?

Mannheim.Plötzlich wurde es ihm zuviel, das war spürbar. „Es ist unangebracht, einen Abgesang auf die Innenstädte anzustimmen“, warnte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Aber was vorher zu hören war, klang schon so. „Besorgt und alarmiert“ hat sich der Deutsche Städtetag nach einer Präsidiumssitzung in Mannheim über den Wandel der Zentren geäußert und Hilfe vom Bund sowie den Ländern gefordert.

Dabei klang Städtetags-Präsident Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister von Leipzig, deutlich skeptischer als sein Mannheimer Amtskollege. Leere Kaufhäuser und Textilketten, die ihre Läden aufgeben, dazu dennoch steigende Mieten zählte er auf. Das sei schon länger eine Herausforderung, doch die Corona-Pandemie habe „massiv den Trend zum Onlinekauf beschleunigt“, weil mit Maske auch kaum einer einen neuen Anzug kaufen wolle. Homeoffice mache einen Teil der Büroflächen womöglich überflüssig, die Gastronomie leide ebenso. „Wir müssen jetzt handeln, um negative Dominoeffekte für das Umfeld zu verhindern“, so Burkhard Jung.

Doch was tun? Ein „runder Tisch“, so Jung, mit Vertretern von Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Mieterverbänden, Handel, Gastronomie, Handwerk, Kunst, Touristikverbänden, Bund und Kommunen. Das sei aber erst der „Anfang eines längeren Prozesses zur Zukunft der Innenstadt“. Um „ganzheitliche Konzepte zu entwickeln“, bräuchten die Städte Hilfe.

„Mieten runter, Menschen rein“

„Innenstädte sollen Orte sein, wo Menschen leben, wohnen und arbeiten“, so Jung – sprich: Nicht nur einkaufen. „Mieten runter, Menschen rein“, sei nötig, so der Städtetagspräsident, „ein neues Miteinander, um die Zentren zu stabilisieren“. Dies gehe aber nur, wenn der Bund den Städten „bodenrechtliche Instrumente“ gebe, also Vorkaufsrechte etwa für leerstehende, verwahrlosende Kaufhäuser oder Geschäfte. „Damit könnte man rein immobiliengetriebenen Entwicklungen ohne Gemeinwohlbezug gegensteuern“, glaubt auch Peter Kurz.

Eine weitere Städtetags-Forderung ist ein Bodenfonds, gespeist von Bund und Ländern. Daraus sollten Kommunen „Schlüsselimmobilien“ vorübergehend erwerben, selbst neu entwickeln und wieder veräußern. „Das wäre eine Chance, gegen Leerstände vorzugehen“, sagt Kurz. Zudem muss nach Ansicht der Kommunalpolitiker die Städtebauförderung von Bund und Ländern von derzeit 790 Millionen Euro jährlich deutlich aufgestockt werden.

Daraus könne man „innovative Ansätze fördern, bei denen Gewerbe, Wohnen und kulturelle Nutzung zusammenspielen“, sagt Jung. Nachdenken solle man, so der Städtetagspräsident, ferner darüber, ob der Onlinehandel weiter einfach alle Bestellungen kostenfrei zurücknehmen dürfe – was durch den Paketverkehr aber die Umwelt belaste.

„Unsere Städte haben schon noch Lebensqualität und Vielfalt“, wollte auch Eckart Würzner, stellvertretender Präsident Städtetages und Oberbürgermeister von Heidelberg, in den Abgesang nicht einstimmen. Aber Handlungsbedarf sah er ebenfalls, um die Vielfalt zu erhalten.

Würzner nahm sich eher ein anderes Thema vor, das die Oberbürgermeister bei der Mannheimer Sitzung beschäftigte: der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2025. „Immens“ sei die Herausforderung, das umzusetzen – und nur stufenweise machbar.

So könne man in der ersten Klasse beginnen, dann mit weiteren Schuljahren ausbauen. „Ein Angebot an allen Wochentagen bis in den späten Nachmittag hinein wird nicht überall gleich zu Beginn möglich sein“, so Würzner, erst müssten Horte und Schulen aus- oder sogar neu gebaut werden. Schließlich sehen die Städte Bund und Länder in der Pflicht, das zu finanzieren. „Für einen Rechtsanspruch werden rund eine Million zusätzliche Plätze gebraucht. Nötig sind dafür Investitionen von 7,5 Milliarden Euro sowie jährliche Betriebskosten von mindestens 4,4 Milliarden Euro“, rechnete Würzner vor. Was der Bund bisher zugesagt habe, sei „nur ein Bruchteil“.

