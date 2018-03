„Abhaken und nach vorne blicken“

Anzeige

Dass Katarina Barley im Kabinett bleiben würde, galt ebenfalls als ausgemacht. Nur über ihre konkrete Verwendung wurde bis zuletzt gerätselt. Nun ist klar: Aus der bisherigen Familienministerin wird die künftige Justizministerin. Zuvor war die 49-jährige Rheinland-Pfälzerin auch schon einmal SPD-Generalsekretärin. Als promovierte Rechtswissenschaftlerin bringe sie das mit, was man für das neue Ministeramt brauche, erklärte Scholz.

Die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks Neukölln, Franziska Giffey (39), wird Barleys Nachfolgerin als Familienministerin. Auch das war bereits durchgesickert.

Auf den Chefsessel des Arbeitsministeriums sitzt künftig Hubertus Heil. Für den 45-jährigen Niedersachsen ist die Berufung eine späte Genugtuung. Gehört er dem Bundestag doch schon 20 Jahre lang an. Zwei Mal war er Generalsekretär der Partei, von 2005 bis 2009 unter Franz Müntefering, und zuletzt im vergangenen Jahr, als Martin Schulz kurzfristig Ersatz brauchte. Der Bildungs- und Wirtschaftsexperte war schon lange reif für ein Ministeramt, doch passte es irgendwie immer nie. Heil nahm das immer klaglos hin und blieb loyal. Er hatte sich auch jetzt wieder als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in die zweite Reihe gestellt.

Ausgeglichenes Personaltableau

Für das Umweltressort schließlich kommt Svenja Schulze zum Zuge. Auch ihr Name waberte schon seit Tagen durch Berlin. Schulze beerbt Barbara Hendricks, die ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammt und genauso wie der bisherige Außenamtschef Sigmar Gabriel aus dem Kabinett ausscheidet. Dem Vernehmen hatten die NRW-Genossen auf ihre Nominierung auch mit dem Kalkül gedrängt, sie als mögliche Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl im Jahr 2021 aufzubauen.

Schaut man sich das Personaltableau genauer an, dann ist nicht nur dem Geschlechterproporz Genüge getan, sondern auch landsmannschaftlichen Befindlichkeiten. Als größter SPD-Landesverband musste NRW genauso bedient werden wie Niedersachsen – das einzige Bundesland, in dem die Partei im vergangenen Jahr eine Wahl gewinnen konnte. Und ohne eine ostdeutsche Stimme im Kabinett wären die Sozialdemokraten in den neuen Ländern auf die Barrikaden gegangen. Nach Informationen dieser Redaktion haderten allerdings die „Seeheimer“, also die konservativen SPD-Flügelkämpfer, mit den Entscheidungen von Nahles und Scholz, weil keiner der Ihren am Kabinettstisch sitzt.

