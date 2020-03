Abiturprüfungen nun doch bundesweit

Mannheim.Rheinland-Pfalz hat es fast geschafft – zwei Drittel der Schüler an G8-Gymnasien sind bis Ende dieser Woche mit ihren Abiturprüfungen durch, für die übrigen 3000 Schüler, die an Schulen mit achtjähriger Gymnasialzeit sind, beginnen die Prüfungen am 30. April. Sollte die Coronavirus-Krise eine weitere Verschiebung notwendig machen, gibt es zwei Nachschreibtermine, der eine ist im Mai, der andere im Juni. Die Prüfungen können auch in geschlossenen Schulen stattfinden, Voraussetzung ist, dass der Infektionsschutz eingehalten wird. Laut der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), die derzeit auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist, sollen die Lehrkräfte möglichst engen (virtuellen, telefonischen) Kontakt mit ihren angehenden Abiturienten halten und Aufgaben, die schon fertig sind, noch einmal überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Die Kultusminister der Länder hatten sich am Mittwoch in einer Telefon-Schaltkonferenz zusammengefunden, nachdem Schleswig-Holstein am Vortag überraschend vorgeprescht war und angekündigt hatte, die Abiturprüfungen komplett abzusagen. Das ist nun vom Tisch. „Die schriftlichen Abiturprüfungen werden grundsätzlich stattfinden, und alle Länder halten an ihren Terminsetzungen fest“, betonte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Baden-Württemberg hatte die Prüfungen bereits in der vergangenen Woche – so wie auch Bayern – auf den Zeitraum ab dem 18. Mai verschoben. Insgesamt warten im Südwesten 30 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen und weitere 17 000 an beruflichen Gymnasien auf ihre Abiturprüfungen. So wie bei jedem normalen Abitur gibt es Nachschreibetermine, diese würden im Falle, dass die Pandemie eine weitere Verschiebung notwendig macht, genutzt. Zentrale Prüfungen sind allerdings hinfällig, da es keine gemeinsamen Termine mehr gibt. Das heißt, die Länder werden nun dezentral eigene Aufgaben stellen.

Hessen steckt mitten drin im Abitur – die schriftlichen Prüfungen gingen in der vergangenen Woche los und werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Nach den Osterferien stehen für die 23 500 Schüler noch die mündlichen Prüfungen an. Wie der Sprecher des hessischen Kultusministeriums, Stefan Löwer, sagte, verliefen die Prüftage „erstaunlich unspektakulär“. Es habe eine leicht erhöhte Fehlquote gegeben; vereinzelt seien Schüler nach Hause geschickt worden, nachdem sie Symptome gezeigt hätten.

