Abkehr von der Jugend?

Berlin.Die AfD-Spitze wehrt sich mit Macht gegen die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz – und will sich deshalb von Rechtsradikalen in der Partei trennen. Der intern durchaus umstrittene Kurs der Führung um Parteisprecher Jörg Meuthen könnte jetzt zur Auflösung einer ganzen Gliederung führen: der Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) mit 2000 Mitgliedern. Bei der hatte es in letzter Zeit gehäuft rechtsradikale Zwischenfälle gegeben, so dass schon in drei Ländern, Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg, eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz angeordnet wurde.

Nun platzt dem Vorstand offenbar der Kragen. Die Führung will prüfen, ob dem Bundesparteitag ein Antrag zur Änderung der Bundessatzung im Punkt Jugendorganisation vorgelegt werde. In einer Pressemitteilung war von „Abscheu“ über „menschenverachtende Einzeläußerungen von JA-Mitgliedern“ die Rede. Zudem wurde die „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“ kurzfristig zu einer Sondersitzung einberufen. Dieses Team arbeitet seit September an Vorschlägen, wie die Partei mit rechtsextremistischen Tendenzen umgehen soll.

Drohung soll Druck erhöhen

In der AfD-Satzung heißt es in Paragraf 17a, dass die Junge Alternative die „offizielle Jugendorganisation“ der Partei ist. Eine Aberkennung würde sie mit einem Schlag ihrer Legitimität berauben; in allen Bundesländern wären Neugründungen nötig. Allerdings hat der Vorstand die Auflösung noch nicht sofort beantragt. Die Drohung soll erst einmal Druck auf die JA machen. „Ziel ist es, eine saubere Jugendorganisation zu haben“, sagte Jörg Meuthen.

Meuthen sagte Anfang des Monats bei der Vorstellung der Ergebnisse der „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“: „Wir sind durch und durch Rechtsstaatspartei und stehen felsenfest zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.“ Die Parteirechten kritisieren diesen Kurs scharf. So sprach Reimond Hoffmann, verbliebener JA-Vizechef in Baden-Württemberg, bereits von einer „Panikreaktion“. Björn Höcke, Ikone der Parteirechten, nannte die Aktivitäten der Parteiführung jüngst „politische Bettnässerei“.

