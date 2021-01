Abrechnung mit Trump

Video-Botschaft von Arnold Schwarzen-egger nach dem Kapitol-Aufstand. © dpa

Berlin.Was braucht es, um die Demokratie zu verteidigen? Ein Schwert und die Muskelkraft des Mr. Universe: Mit dieser Symbolkraft hat Arnold Schwarzenegger (73) die Amerikaner in einer Videobotschaft nach dem Sturm auf das Kapitol dazu aufgerufen, die Spaltung des Landes zu überwinden. In einer Rede „an meine amerikanischen Mitbürger und Freunde auf der ganzen Welt“ sagte der frühere Action-Schauspieler und Ex-Gouverneur des US-Staates Kalifornien am Sonntag: „Wir müssen uns gemeinsam von dem Drama heilen, das gerade passiert ist. Wir müssen als Amerikaner heilen.“

Erinnerungen an den Vater

Dabei zeigte Schwarzenegger auch keine Scheu vor Nazi-Vergleichen: Der Sturm aufs Kapitol am vergangenen Mittwoch erinnere ihn an die Kristallnacht (Night of Broken Glass) von 1938, als in Deutschland die Synagogen angegriffen wurden. Als gebürtiger Österreicher, geboren zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wisse er, wovon er spreche. Er habe am eigenen Leib erfahren, wie sich unterdrückte Wut auswirke: Sein Vater sei körperlich und seelisch schwer verletzt gewesen, nachdem er aus dem Krieg heimgekehrt war, erzählt Schwarzenegger in dem Video.

Ein- oder zweimal pro Woche sei er betrunken nach Hause gekommen, habe die Kinder geschlagen und seiner Mutter Angst gemacht. „Er war ein gebrochener Mann“ – nach „all den Lügen“, die ihn in der Nazizeit verführt hätten. So wie Donald Trump seine Anhänger verführt habe: Der US-Präsident habe einen Putsch versucht, „indem er die Menschen mit Lügen in die Irre führte“, sagte Schwarzenegger. Trump sei ein gescheiterter Anführer. „Er wird als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen.“

Doch Amerika werde diese dunklen Tage überwinden, „weil wir nun verstehen, was wir zu verlieren haben“. Wenn der künftige Präsident Joe Biden erfolgreich sei, „wird die Nation erfolgreich sein“, sagte Schwarzenegger, der wie Donald Trump der Republikanischen Partei angehört. ZRB/dpa

