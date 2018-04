„Abschiebehaft für Amri war möglich“

Anzeige

Amri war den Behörden als „Gefährder“ bekannt. Mit diesem Begriff bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie einen Terroranschlag zutrauen. Der Tunesier hatte am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Zwölf Menschen starben durch den Anschlag, mehr als 70 wurden verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

Die Sachverständigen erklärten, im Asyl- und Aufenthaltsrecht hätten sich die Vorschriften zuletzt so häufig geändert, dass viele Behördenmitarbeiter kaum noch durchblickten. „Selbst als Volljurist schafft man das nur unter großen Mühen“, erklärte der Ulmer Fachanwalt für Migrationsrecht, Thomas Oberhäuser. Die Experten beklagten insgesamt eine Überforderung der Ausländerbehörden und warben für „mehr Gelassenheit bei der Gesetzgebung“.

Ein Berater der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion, der früher in einer Ausländerbehörde gearbeitet hatte, sagte: „Als Folge dieser Zustände werden in den Ausländerbehörden vor allem positive Entscheide getroffen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018