Abschied mit dem Atomkoffer

Wenige Stunden vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat der scheidende Amtsinhaber Donald Trump das Weiße Haus verlassen. Donald Trump und die First Lady Melania Trump hoben am Mittwochmorgen (Ortszeit) an Bord des Präsidentenhubschraubers Marine One vom Weißen Haus aus in Richtung des Militärflugplatzes Andrews ab. Der Republikaner ist der erste US-Präsident seit 1869, der der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleibt.

Trump hatte seine letzten Stunden im Amt genutzt, um mehr als 70 Personen zu begnadigen, darunter seinen Ex-Chefstrategen Steve Bannon, wie das Weiße Haus in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Welle an Begnadigungen war erwartet worden. Zum Abschluss seiner Amtszeit ließ Trump mitteilen: „Als 45. Präsident der Vereinigten Staaten stehe ich vor Ihnen und bin wirklich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir haben getan, wozu wir hergekommen sind – und so viel mehr.“

Als sich Trump gen Florida verabschiedete, hatte er zum Unbehagen mancher US-Amerikaner noch den „Football“ dabei, den kleinen Koffer mit Codes für die Einleitung eines Atomangriffs, die allein der Präsident nutzen kann. Normalerweise wird der Atomkoffer im Rahmen der Amtseinführung des neuen Präsidenten übergeben. Weil Trump der Inauguration fernblieb, musste das Verteidigungsministerium umdisponieren.

Wie US-Medien unter Berufung auf Militärs berichteten, sollte Trumps Koffer gegen zwölf Uhr Mittag, als Biden den Amtseid sprach, deaktiviert werden. Biden wiederum bekam zum selben Zeitpunkt ein Duplikat mit allen nötigen Vorkehrungen . dpa

