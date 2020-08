Abschied von „ganz Großem der Sozialdemokratie“

München.Freunde, Familie und Weggefährten haben sich in München von dem verstorbenen früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel verabschiedet. Sein Nachfolger im Amt an der Parteispitze, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans (Bild) würdigte Vogel als einen „ganz Großen der Sozialdemokratie“. „Er hat vorgelebt, was es wert ist, eine Haltung zu haben“, sagte er am Montag bei der Trauerfeier in der Philharmonie im Gasteig. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nannte Vogel ein „Vorbild an Korrektheit und Gradlinigkeit“. Vogel war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Beerdigung fand am Freitag im Familienkreis statt. Zur Trauerfeier kamen unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (alle SPD). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020