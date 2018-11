Dass an einem Freitagnachmittag eilig Pressekonferenzen angesetzt und reihenweise Pressemitteilungen mit Stellungnahmen von Oberbürgermeistern verschickt werden, war bisher nicht üblich in den „kleinen“ kreisfreien Städten in der Pfalz, wo man gerne früh ins Wochenende gleitet.

Was in den Rathäusern von Kommunen wie Frankenthal, Landau oder Speyer gestern vielfach zu Schnappatmung führte, kommt dabei gar nicht so überraschend, wie nun alle tun. Das aktuell an den Südwestrundfunk durchgestochene Gutachten zur Kommunalreform in Rheinland-Pfalz fasst in den bisher bekannten Teilen lediglich das zusammen, was die Lokalfürsten ohnehin schon lange diffus befürchten mussten – den drohenden Verlust einer eigenen Verwaltung und damit schlechterdings auch den Schwund von Einfluss, Macht und eigener Identität.

Unerwartet kommt das also nicht. Gerade im Süden von Rheinland-Pfalz existieren heute noch derart kleinteilige Verwaltungsstrukturen, wie sie andernorts im Südwesten kaum mehr zu finden sind. Die Gebietsreform, die Helmut Kohl im Jahr 1969 – seinerzeit als frisch gewählter Ministerpräsident in Mainz – einleitete, verschonte die Domstadt Speyer beispielsweise explizit. Bis heute geht die Legende, dass der aufstrebende Kohl es sich gerade in heimatlichen Gefilden nicht mit seinen Freunden in vorderpfälzischen Städten verscherzen wollte.

Fast genau 50 Jahre danach führt am Weg zu größeren Verwaltungseinheiten aber kaum noch ein Weg vorbei. Die wichtige Frage besteht also im Kern darin, ob stolze Städte mit einer teilweise Jahrtausende währenden Geschichte in reißbrettförmige Strukturen eines Landkreises gepresst werden müssen oder ob es nicht sinnvoll wäre, zu einer engen Zusammenarbeit der kreisfreien Städte untereinander zu kommen.

Dass Frankenthal schockiert darüber ist, eventuell zu einem Stadtteil des über die Maßen verschuldeten Ludwigshafen zu werden, leuchtet ein. Dass Speyer, das im 13. Jahrhundert als Metropolis Germaniae (deutsche Hauptstadt) bezeichnet wurde, nicht zum Rhein-Pfalz-Kreis gehören will, liegt ebenfalls auf der Hand.

Die Lösung muss also ein anderes Gesicht haben als das hässliche Antlitz einer sturen Eingemeindung. Dass die Bürger dabei mitgenommen werden müssen, ist selbstverständlich. Eine Gebietsreform gegen den Willen der Bevölkerung wäre mehr als töricht. Das hat die Landesregierung – Stand gestern – verstanden.

