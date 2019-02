Abstimmung verschoben

Abuja.Nur wenige Stunden vor Beginn der Abstimmung hat Nigerias Wahlkommission die Präsidentenwahl überraschend um eine Woche verschoben. Das sei angesichts von unzureichenden Vorbereitungen nötig gewesen, um „freie, faire und transparente Wahlen“ zu garantieren, erklärte die Wahlkommission.

Präsident Muhammadu Buhari und der führende Oppositionskandidat Atiku Abubakar forderten ihre Anhänger auf, trotz der Verzögerung friedlich zu bleiben. Abubakar verurteilte die Verschiebung als „verzweifelte“ Finte, mit der eine Niederlage Buharis abgewendet werden solle.

Die Ankündigung kam für die meisten Beobachter überraschend. Die Begründung für die Verschiebung blieb vage. Im Vorfeld der Abstimmung waren einige Wahllokale angezündet worden, und es hatte Berichte gegeben, wonach an mehreren Orten Wahlunterlagen fehlten. Auch die Abstimmung 2015 war in Afrikas bevölkerungsreichstem Land verschoben worden, allerdings mit mehr Vorlauf. In Berlin betonte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), dass friedliche und faire Wahlen in Nigeria wichtig für Stabilität und Entwicklung in ganz Afrika und in Europa seien. dpa

