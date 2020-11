Ähnliche Tat wie 2014

Polizeieinsatz am Kanzleramt wegen eines dunkelgrünen Kombis. © dpa

Berlin.Aufregung vor dem Kanzleramt: Um kurz nach 10 Uhr fuhr am Mittwochmorgen ein 54-jährige Mann mit seinem dunkelgrünen Golf Kombi, Nummernschild aus dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, gegen das Tor in der Zufahrt des Bundeskanzleramtes. Bundespolizisten nahmen den Mann sofort fest. Mit einer leichten Verletzung wurde er kurz in einem Krankenwagen behandelt. Durch die Front des Wagens wurden mindestens zwei Metallstreben des Gittertores eingedrückt.

Auf der Fahrerseite des Autos stand mit weißer Schrift: „Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“. Auf der Beifahrerseite hieß es: „Stop der Globalisierungs-Politik“. Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Sitzung des Bundeskabinetts. Wie sich am Mittag herausstellte, hatte der Mann bereits 2014 an der Berliner Regierungszentrale eine fast identische Tat begangen. Im Februar 2014 war er mit demselben Auto gegen den Zaun des Kanzleramts gefahren. Fotos von dem Vorfall zeigen den Wagen. Auf der linken Seite stand: „Nicole, ich liebe dich“, auf der anderen Seite: „Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel“. Auch damals wurde der Mann sofort festgenommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020