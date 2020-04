Älteste Fregatte kehrt in Heimathafen zurück

Wilhelmshaven.Die Fregatte „Lübeck“ ist nach einer Übung im Ostatlantik und der Nordsee nach knapp zwei Monaten wieder am Marine-Stützpunkt in Wilhelmshaven (Bild) angekommen. Die „Lübeck“ der Bundeswehr ist laut Marine die älteste noch aktive Fregatte in Deutschland. Eine Fregatte ist ein relativ kleines Kriegsschiff. Die „Lübeck“ wurde am Ende des Kalten Kriegs gebaut. Sie war laut Bundeswehr für die U-Boot-Jagd in der Nordsee und im Nordatlantik vorgesehen. Seit 1990 ist die „Lübeck“ bei Auslandseinsätzen der deutschen Marine im Einsatz. Neben Manövern haben die „Lübeck“ – und ihre Schwesterschiffe, die nicht mehr im Einsatz sind – an Embargokontrollen, Evakuierungen, Piratenjagd und Seenotrettungen im Mittelmeer und im Indischen Ozean teilgenommen. dpa/ham

