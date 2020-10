Ärger wegen dänischer Grenzschließung

Berlin.Angesichts der sich verschärfenden Infektionslage in Europa rücken Grenzschließungen wieder in den Fokus. Seit Donnerstag hält Dänemark seine Grenze für Urlauber aus Deutschland weitgehend geschlossen – sehr zum Verdruss des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung. Thomas Bareiß (CDU) sprach am Freitag in Berlin vor Beginn eines digitalen EU-Tourismusforums von einer „ärgerlichen” Entscheidung„. Bareiß machte deutlich, Sicherheit gehe immer vor, aber Maßnahmen müssten angesichts hoher Neuinfektionszahlen verhältnismäßig sein.

Einreise nur mit triftigem Grund

Das dänische Außenministerium hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass Menschen aus Deutschland ab Samstag nur noch einreisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund haben. Urlaubsreisen sind damit wieder bis auf wenige Ausnahmen passé. Ausgenommen sind etwa Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen, wie Außenminister Jeppe Kofod sagte. Am Donnerstag hatte in Dänemark die Zahl der Neuinfektionen ein Rekordhoch erreicht.

In Brüssel hofft man, dass sich die chaotische Lage an den EU-Binnengrenzen vom Frühjahr nicht wiederholt. Doch die EU-Kommission selbst ist machtlos. Die Brüsseler Behörde hat in Fragen des Grenzregimes keine Kompetenzen. Ob, wann und wie Grenzen geschlossen werden oder nicht, entscheiden die Regierungen der 27 Mitgliedsstaaten. Die EU-Kommission kann lediglich Empfehlungen abgeben, an die sich die Staaten halten können, aber nicht müssen.

Ein gutes Beispiel ist die Debatte um eine Corona-Ampel für die gesamte EU. Die Kommission hat schon vor Monaten vorgeschlagen, ein Alarmsystem einzuführen, in dem zum Beispiel die Quarantäneregeln vereinheitlicht werden sollten. Nach wochenlangen Verhandlungen einigten sich die EU-Staaten nur auf einen Minimalkonsens. Für Reisende aus Regionen mit geringen Infektionszahlen sollen keine Einreiseverbote mehr verhängt werden. Doch angesichts der zweiten Corona-Welle, die über ganz Europa schwappt, gibt es derzeit kaum noch solche Regionen.

Wie mit Reisenden aus Gegenden mit hohen Infektionszahlen umgegangen wird, bleibt Sache der einzelnen Regierungen. Das gilt vor allem für die Testpflicht und die Dauer der Quarantäne. In Deutschland wächst die Nervosität in den Grenzregionen. Bayern verfügte eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Risikogebieten. Am späten Donnerstagabend veröffentlichte das Gesundheitsministerium die entsprechend ergänzte Corona-Verordnung. Eine Verschärfung oder mögliche Schließung der Grenzen liegt in Deutschland in der Kompetenz der Bundesregierung. Eine erneute Anordnung von Corona-bedingten Grenzkontrollen werde „derzeit nicht erwogen”, hieß es dazu am Freitag aus dem Bundesinnenministerium.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020