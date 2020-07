Ätzende Worte gegen Trump

Washington.Das vor einem halben Jahr aus der Taufe gehobene ,,Lincoln Projekt“ versteht sich auf politischen Nahkampf. Zielsicher reserviert es bei Donald Trumps Haussender FOX regelmäßig Werbeblöcke zur besten Sendezeit. Etwa, wenn Tucker Carlson zwischen 20 und 21 Uhr seine bizarren Monologe hält. Der Präsident ist ein großer Fan des Rechtsaußen-Moderators, dessen Show er selten verpasst. Damit ist so gut wie garantiert, dass Trump auch die ätzenden TV-Spots sieht, die ihn frontal, brutal und persönlich angehen.

Der Durchbruch gelang dem Lincoln Projekt mit dem 60 Sekunden langen Clip „Mourning in America“, der mit dem Versagen des Präsidenten in der Corona-Krise abrechnet. „Es herrscht Trauer in Amerika“, sagt der Sprecher mit düsterer Stimme über Bildern zerfallener Fabriken im Rostgürtel und Menschen, die mit Masken auf Covid-19-Tests warten. Er listet die Toten auf, die Arbeitslosen und die Milliardenhilfen für die Wall Street. Zum Finale heißt es: „Wenn wir vier weitere Jahre wie diese haben, wird es dann noch ein Amerika geben?“

Bezug zu Reagans Wahlkampf

Der Clip nimmt direkten Bezug auf einen der berühmtesten Fernsehspots in der Geschichte der US-Wahlkämpfe. Ronald Reagan warb in „Morning in America“ mit idyllischen Aufnahmen vom Tagesanbruch für seine Wiederwahl. „Es ist Morgen in Amerika“, verkündete der Sprecher über Bilder optimistischer Menschen, die aufbrechen. „An diesem Morgen werden mehr Männer und Frauen zur Arbeit gehen als zu jeder Zeit in der Geschichte unserer Nation.“ Reagans Wahlkampfstrategen fingen die Stimmung im Land auf brillante Weise ein. Der Republikaner triumphierte 1984 mit Siegen in 49 von 50 Bundesstaaten über seinen demokratischen Herausforderer Walter Mondale, dem das Gespür für die Befindlichkeit der Amerikaner fehlte.

Inhalt und Platzierung des Spots verrät, dass die Macher Profis sind. Aber keine in den Diensten Joe Bidens oder der Demokraten, sondern Republikaner, die es für ihre Aufgabe halten, die Zukunft ihres Landes vor den Erfolg ihrer Partei bei den Wahlen im November zu stellen. „Wenn Trump unter die Gürtellinie geht, tritt das Lincoln Projekt ihm zwischen die Beine“, beschreibt Kurt Bardella die Strategie des Netzwerks republikanischer Partei-Rebellen. Diesem haben sich renommierte Wahlkampfstrategen wie Rick Wilson, Steve Schmidt und Stuart Stevens angeschlossen, die der „Niemals-Trump“-Bewegung diesmal Muskeln verleihen. Für Trump handelt es sich um „Sumpfgestalten“. Diese missbrauchten den Namen Lincolns für ihre Gruppe, die besser ,,Looser Project“ (dt. Verlierer-Projekt) heißen sollte.

Wutausbrüche auf Twitter

Tatsächlich hat das ,,Lincoln Project“ einen Weg gefunden, den Präsidenten zu verunsichern. „Was funktioniert, ist, was ihm direkt in den Kopf steigt“, sagt Bardella. Ein Indikator dafür sind die Wutausbrüche Trumps auf Twitter etwa nach „Mourning in America“. Allein auf YouTube riefen Interessierte den Clip anschließend mehr als drei Millionen mal auf. Oder der Werbespot „Betrayed“, der Ende Juni einen ehemaligen „Navy Seal“ und Republikaner vorstellt, der sich von Trump verraten fühlt, weil dieser nichts unternahm, als er erfuhr, dass Russland an die Taliban Kopfgelder auf US-Soldaten in Afghanistan zahlte: „Ich sehe Donald Trump als das, was er ist: ein Feigling.“

Dem Lincoln Projekt fließen inzwischen Millionensummen an Spenden zu, die in den kommenden vier Monaten des Wahlkampfs eine Flut an Trump-kritischen Spots aus dem eigenen Lager garantieren. Weniger kämpferisch, aber nicht minder effektiv arbeiten die „Republican Voters Against Trump“. Dabei handelt es sich um „Never Trumpers“ („Niemals Trump“) wie Sara Longwell, Bill Bristol und Mike Murphy, die aus dem Umfeld des verstorbenen Senators John McCain stammen. Sie haben inzwischen mehr als 400 persönliche Videostatements von Republikanern gesammelt, die darin die Botschaft verbreiten, es sei „OK“, sich 2016 vertan zu haben.

Zum Beispiel „Josh“ aus North Carolina. In diesem November werde er zum ersten Mal überhaupt einen Demokraten wählen. Falls Biden ausfalle und die Demokraten stattdessen eine Dose Tomate zur Wahl stellten, werde er für die Dose stimmen. Vergangene Woche hob eine Gruppe ehemaliger Mitarbeiter der Regierung George W. Bushs ein politisches Aktionskomitee aus der Taufe, das direkt zur Wahl Joe Bidens aufruft. Experten warnen angesichts der anhaltend breiten Unterstützung Trumps in der eigenen Partei zwar davor, die Wirkung dieser Gruppen zu überschätzen. Aber sie könnten den Präsidenten ein paar entscheidende Punkte kosten.

