AfD-Antrag gescheitert

Karlsruhe.Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung kann keine Bundeszuschüsse für die Jahre 2018 und 2019 beanspruchen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss einen Antrag der AfD auf einstweilige Anordnung aus formalen Gründen zurück. Ebenso lehnten die Karlsruher Richter die Befangenheitsanträge gegen drei Verfassungsrichter ab, die in einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 über die unterbliebene Zahlung von Stiftungsmitteln mitgewirkt hatten.

Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wurde 2018 von der AfD als parteinahe, aber unabhängige Stiftung formell anerkannt. Üblicherweise erhalten parteinahe Stiftungen sogenannte Globalzuschüsse. Für 2018 und 2019 war dies für die Desiderius-Erasmus-Stiftung aber nicht vorgesehen. Nun wollte die AfD in einem sogenannten Organverfahren per einstweiliger Anordnung erreichen, dass der Bund für 2018 480 000 Euro und für 2019 900 000 Euro an Zuschüssen zahlt. Doch ist laut Gericht eine einstweilige Anordnung, die den Bund zur Zahlung verpflichtet, in einem Organstreitverfahren nicht möglich. epd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020