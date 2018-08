AfD beantragt Sondersitzung des Landtagspräsidiums wegen Aras

Anzeige

Stuttgart.Wegen angeblicher Inkompetenz und parteiischem Auftreten von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat die AfD-Fraktion eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums beantragt. "Jüngster Anlass in einer Reihe von schweren Verfehlungen der Landtagspräsidentin sind Äußerungen von Frau Aras in ihrem Amt als Landtagspräsidentin, mit denen sie den Holocaust für ihre parteipolitischen Machenschaften zu instrumentalisieren versucht", betonte AfD-Fraktionsvize Rüdiger Klos am Dienstag.

Die Grünen im Landtag bezeichneten den Vorstoß als "abstoßendes Schauspiel". "Der Hass und die Hetze der AfD gegen eine Frau mit türkischen Wurzeln kennt keine Grenzen und keinen Anstand mehr", teilte der Parlamentarische Geschäftsführer, Uli Sckerl, mit.

Klos sagte hingegen, Aras beschädige nicht nur die Demokratie, sondern auch das Amt der Landtagspräsidentin und den Landtag. "Eigentlich sollte Frau Aras professionell genug sein, daraus die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Da sie jedoch in der Vergangenheit nicht die Kraft dazu aufgebracht hat, müssen das jetzt die Gremien des Landtages übernehmen", so der AfD-Abgeordnete.