AfD-Bundesparteitag mit viel Zündstoff

Augsburg (dpa) - Die AfD-Spitze will auf ihrem heute beginnenden Bundesparteitag in Augsburg Geschlossenheit demonstrieren - vor allem mit Blick auf die bayerische Landtagswahl im Oktober.

Fraglich ist, wie sich die Partei von der CSU absetzen will, die in der Flüchtlingspolitik ebenfalls einen harten Kurs eingeschlagen hat. Zündstoff lauert auch in den Anträgen. Zudem planen Gegner der AfD einen rund neunstündigen Protestmarathon in Augsburg. Mehrere Tausend Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern werden erwartet. Bereits am Freitagabend war auf dem Rathausplatz gegen die rechtspopulistische Partei demonstriert worden.

Das Augsburger Polizeipräsidium hat sich seit Wochen auf den Parteitag und die Gegendemonstrationen vorbereitet. 2000 Beamte wurden zusätzlich angefordert - die Bundespolizei und acht andere Bundesländer schicken Verstärkung nach Bayern.