AfD erreicht mit 16 Prozent neuen Höchstwert

Mannheim.Politische Stimmung in Deutschland

Vom 07.08. bis 09.08.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1294 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 10.08.2018. Nächstes bundesweites Politbarometer: Freitag, den 31.08.2018.

Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

In der politischen Stimmung Anfang August gibt es ein leichtes Plus für Union, FDP und Grüne sowie deutliche Einbußen für die Linke. SPD und AfD sind konstant. Aktuell wird die CDU/CSU bei 32% (+1) gemessen, die SPD kommt auf 20% (+/-0), die AfD auf 12% (+/-0) und die FDP auf 8% (+1). Die Linke rutscht auf 9% (-3), wogegen sich die Grünen auf 16% (+1) verbessern. Alle sonstigen Parteien liegen in der Summe bei 3% (+/-0).