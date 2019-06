AfD-Kandidat verliert klar in Görlitz, Wiesbaden bleibt rot

Görlitz/Wiesbaden.Görlitz bekommt einen CDU-Oberbürgermeister: Octavian Ursu hat die Stichwahl am Sonntag in der sächsischen Stadt klar gewonnen, die AfD das erhoffte erste Spitzenamt in einer deutschen Stadt verpasst. Nach dem vorläufigen Endergebnis votierten 55,2 Prozent für den 51-Jährigen und 44,8 Prozent für Sebastian Wippel (AfD). Wie Wahlleiterin Cornelia Herbst sagte, bekam Ursu 14 043 Stimmen, für Wippel votierten 11 390 Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent und damit 2,6 Prozentpunkte unter der vom ersten Wahlgang am 26. Mai.

Damals hatte der Musiker und Landtagsabgeordnete Ursu mit 30,3 Prozent auf Platz zwei hinter Wippel (36,4 Prozent) gelegen. Die beiden ebenfalls unterlegenen Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen (27,9) und Jana Lübeck von den Linken (5,5) hatten danach verzichtet, um ein AfD-Stadtoberhaupt zu verhindern.

Gert-Uwe Mende (SPD) wird mit einem Vorsprung von 15 603 Stimmen neuer Oberbürgermeister von Wiesbaden. Er kam am Sonntag bei der Stichwahl in der hessischen Landeshauptstadt auf 61,8 Prozent der Stimmen. CDU-Kandidat Eberhard Seidensticker erreichte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 38,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,1 Prozent, wie das Wahlamt mitteilte.

Mende holte beim ersten Wahlgang am 26. Mai mit 27,1 Prozent zwar das beste Ergebnis, verfehlte aber deutlich die absolute Mehrheit. Sein Konkurrent Seidensticker kam damals auf 24,5 Prozent der Stimmen. Der bisherig Amtsinhaber Sven Gerich (SPD) war bei der Wahl nicht mehr angetreten. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019