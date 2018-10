AfD lobt Wiener Entscheidung

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (l.) und Vize Heinz-Christian Strache. © dpa

Berlin.Der gestern verkündete Ausstieg Österreichs aus dem geplanten UN-Migrationspakt hat in Deutschland die Debatte um das Vorhaben belebt. Vor allem die AfD, aber auch Konservative in der Union laufen dagegen Sturm. Die Bundesregierung will jedoch an ihrem Vorhaben festhalten, das Abkommen am 10. Dezember bei einer Konferenz in Marrakesch mitzutragen.

AfD-Chef Jörg Meuthen lobte gestern die Entscheidung Wiens: Österreich wahre damit seine Souveränität und Entscheidungshoheit in Fragen der Migration. Die deutsche Bundesregierung dürfe dem Pakt nicht zustimmen. „Die Beschleunigung und Vervielfachung der Zuwanderung muss verhindert werden, um irreversible Schäden vom Volk abzuwenden“, sagte Meuthen.

Der Entwurf des 25-seitigen UN-Papiers gibt für „Umvolkungs“-Thesen nur wenig her. Allerdings sieht die UNO, anders als die AfD, Migranten nicht von vornherein negativ, sondern betrachtet Migration als Fakt, den es zu regeln gilt. UN-Generalsekretär António Guterres hält legale Migration sogar für notwendig, um alternde Gesellschaften zu erhalten. Das Papier fordert, dass Migranten menschenwürdig behandelt werden, inklusive eines Zugangs zu Bildung und sozialen Leistungen. Die Länder sollen miteinander kooperieren, etwa wenn es um Identitätsfeststellung oder Lebensrettung geht. Auch wird verlangt, alles zu tun, um Faktoren, die Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen, gemeinsam zu bekämpfen.

Auswirkungen auf Verfahren

Ebenfalls in Arbeit ist bei der UNO ein Flüchtlingspakt, bei dem es darum geht, alle Staaten zu einem menschlichen Umgang mit Kriegs- und Armutsflüchtlingen zu verpflichten und Schlepper zu bekämpfen. Er ist anders als der Migrationspakt noch nicht fertig. Beide Papiere sind keine völkerrechtlich verbindlichen Verträge, sondern Leitlinien, denen die Staaten folgen sollen.

Die AfD fürchtet allerdings, dass zum Beispiel deutsche Gerichte bei Verfahren gegen Abschiebungen den Klägern unter Hinweis auf die UN-Texte leichter Recht geben könnten. Bei einer ersten Bundestagsdebatte im April hatten noch alle anderen Parteien der AfD-Position widersprochen. Allerdings gibt es zumindest in der CDU jetzt auch erste Kritiker. So warnte die konservative Werte-Union, der Vertrag könne sich zum „trojanischen Pferd hinsichtlich der Förderung massenhafter, ungesteuerter und illegaler Einwanderung nach Westeuropa und speziell Deutschland entwickeln.“ Auch bestehe die Gefahr, dass die EU versuchen werde, den unterzeichnenden Mitgliedsstaaten eine nicht gewollte Migration in die Sozialsysteme aufzuzwingen.

Das war auch die Argumentation, die Österreich bei seinem Ausstieg nannte. Zuvor hatten sich bereits weitere Staaten, darunter die USA, Ungarn und Australien aus dem Vorhaben verabschiedet, so dass derzeit nur noch 180 von 193 Nationen dabei sind. Die Bundesregierung hält an ihrer Beteiligung gleichwohl fest.

