AfD trennt sich von Lüth

Berlin.Die AfD-Fraktion im Bundestag hat ihren früheren Pressesprecher Christian Lüth (Bild) nach Berichten über menschenverachtende Äußerungen zu Migranten in einer Dokumentation rausgeworfen. Fraktionschef Alexander Gauland habe die fristlose Kündigung in der Fraktionssitzung verkündet und Lüth informiert, sagte ein Sprecher am Montag. Der Beschluss im Vorstand sei einstimmig gewesen. Die gesamte Fraktion habe sich dem Votum angeschlossen. Lüth galt als einflussreich in der Partei – auch weil er eng mit Gauland zusammenarbeitete. Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry hatte 2016 vergeblich versucht, Lüth, der damals Sprecher der Partei war, loszuwerden. In einer Dokumentation des Senders ProSieben meinte ein AfD-Funktionär, auf den Zuzug von Migranten angesprochen: „Wir können die nachher immer noch alle erschießen, das ist überhaupt kein Thema, oder vergasen, oder wie du willst, mir egal.“ Gauland sagte: „Die Herrn Lüth zugeschriebenen Äußerungen sind völlig inakzeptabel und in keiner Weise mit den Zielen und der Politik der AfD und der AfD-Fraktion im Bundestag vereinbar.“ dpa (Bild: dpa)

