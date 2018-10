AfD überholt SPD und wird zweitstärkste Kraft

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung geht es für die SPD erneut deutlich bergab und die CDU/CSU verharrt auf geringem Niveau. Von diesen Verlusten profitieren besonders die Grünen, die FDP und die Linke verlieren leicht an Zustimmung. Aktuell erreichen die CDU/CSU mit 29% und die SPD mit 13% (-5) historische Tiefstwerte. Die AfD bleibt konstant bei 11%, die FDP kommt auf 8% (-1) und die Linke auf 10% (-2). Die Grünen verzeichnen mit 25% (+7) ihren besten Wert seit April 2011, alle anderen Parteien erhalten zusammen 5% (+1).

Da mit Umfragen aber immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Ver­gleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli­tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es, verbunden mit Rekordtiefstwerten, erneut deutliche Verluste für die Union und die SPD, Hauptprofiteur wären die Grünen: Die Union käme auf 27% (-1) und die SPD auf 14% (-3), damit wäre sie aktuell nur noch viertstärkste Partei. Mit 16% (+/-0) könnte die AfD rechnen, die FDP weiterhin mit 8% und die Linke bliebe bei 10% (+/-0). Deutlich zulegen auf 20% (+3) könnten die Grünen, alle sonstigen Parteien würden zusammen 5% (+1) erhalten. Damit hätte aktuell lediglich ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit. Alle anderen zurzeit politisch denkbaren Konstellationen würden eine solche verfehlen.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Großen Koalition hält weiter an, aktuell wird sie wie schon vor drei Wochen mit -0,4 auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) bewertet (September-I: 0,2; September-II: -0,4). Die Arbeit der CDU/CSU in der Regierung wird mit -0,5 auch in dieser Woche im Negativbereich verortet (September-I: -0,1; September II: -0,7), die SPD wird jetzt mit -0,3 ebenfalls wieder im Minusbereich eingestuft (September-I: 0,3; September-II:-0,1).

Beurteilung der Bundesregierung

Die allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung sinkt weiter: 42% (September-I: 55%; September-II: 45%) sind aktuell der Ansicht, dass die Große Koalition gute Arbeit leistet. Auch hier wird die wachsende Kritik deutlich: Mittlerweile ist eine Mehrheit von 53% der Ansicht, die Große Koalition leiste eher schlechte Arbeit (September-I: 40%; September-II: 50%), 5% urteilen darüber nicht (September-I: 5%; September-II: 5%). Mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit der Großen Koalition sind die CDU/CSU-Anhänger (65%), in allen anderen Anhängerschaften überwiegt die Unzufriedenheit (SPD: 52%; AfD: 86%; FDP: 52%; Linke: 73%; Grüne: 59%)

Klima in der Großen Koalition

Von einem guten Verhältnis zwischen CDU/CSU und SPD sprechen aktuell lediglich 11%, für eine deutliche Mehrheit von 84% überwiegt die Missstimmung zwischen den Koalitionspartnern. Die Hauptschuld für das schlechte Koalitionsklima sehen 39% der Befragten bei der CSU, 8% bei der SPD, 7% bei der CDU und 28% bei „allen gleichermaßen“ (weiß nicht: 2%).

Bleibt die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode bestehen?

Trotz der Missstimmung innerhalb der Großen Koalition geht mehr als die Hälfte der Befragten (51%) davon aus (Juli: 59%; September-II: 58%), dass die Bundesregierung bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Herbst 2021 bestehen bleibt, 44% (Juli: 36%; September-II: 38%) glauben nicht an den Bestand dieser Regierung bis zu diesem Zeitpunkt und 5% (Juli: 5%; September-II: 4%) äußern sich dazu nicht explizit. In den Reihen der CDU/CSU- (63%), AfD- (55%) und FDP-Anhänger (54%) glaubt jeweils eine Mehrheit an den Fortbestand von Schwarz-Rot bis 2021, in den Anhängerschaften der SPD und der Grünen ist die Tendenz nicht eindeutig und bei den Anhängern der Linken rechnet eine Mehrheit von 53% mit einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition.

Bewertung von Koalitionsmodellen

Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Konstellation kommt auch in der geringen Attraktivität des schwarz-roten Koalitionsmodells zum Ausdruck, aktuell hat nur eine Koalition aus CDU/CSU und AfD (gut: 11%; schlecht: 82%; egal: 6%; April-II: gut: 9%; schlecht: 83%; egal: 6%) geringere Zustimmungswerte. Weniger als ein Fünftel aller Befragten (19%; April-II: 35%) fände es gut, wenn CDU/CSU und SPD nach der nächsten Bundestagswahl erneut die Regierung bilden würden, etwas weniger als zwei Drittel (63%; April-II: 42%) fände das schlecht und 16% (April-II: 20%) wäre das egal. Selbst in den Anhängerschaften von CDU/CSU und SPD fänden nur noch Minderheiten eine Neuauflage des aktuellen Koalitionsmodells gut (33% bzw. 35%). Auch die beiden Konstellationen aus drei Parteien, Rot-Rot-Grün noch stärker als Jamaika, werden von den Befragten mehrheitlich abgelehnt: Schwarz-Gelb-Grün wird von 38% (April-II: 26%) positiv bewertet, von 44% negativ (April-II: 51%) und von 17% mit „egal“ (April-II: 21%). Weniger attraktiv ist eine rot-rot-grüne Koalition (gut: 30%; schlecht: 56%; egal: 13%; April-II: gut: 28%; schlecht: 57%; egal: 13%). Dagegen wird Schwarz-Grün zurzeit als einziges Koalitionsmodell von einer einfachen Mehrheit (42%) mit „gut“ bewertet, von 37% mit „schlecht“ und 19% mit „egal“ (April-II: gut: 33%; schlecht: 45%; egal: 20%).