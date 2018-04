AfD will Auflösung des BAMF in seiner jetziger Form

Anzeige

Als Konsequenz aus dem Korruptionsverdacht in der Bremer Außenstelle werden 4500 Fälle noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Dort soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt worden sein, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. In den meisten Fällen geht es laut Staatsanwaltschaft um Kurden, die angaben, zur religiösen Minderheit der Jesiden zu gehören. Die Linke hatte zuvor erklärt, die Vorgänge in Bremen dürften nicht auf dem Rücken der schutzbedürftigen Flüchtlinge ausgetragen werden.

Die AfD stellt den individuellen Grundrechtsanspruch auf Asyl infrage. Nach den Vorstellungen der Rechtspopulisten sollte über alle Anträge auf Schutz direkt an den Grenzen entschieden werden.