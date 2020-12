AfD wohl bald ein Verdachtsfall

Berlin.Eine bundesweite Einstufung der gesamten AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz rückt näher. Nach Angaben von Teilnehmern hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Berlin, gesagt, er rechne mit einer Entscheidung dazu im Januar.

Den Angaben zufolge teilte Haldenwang den Innenministern am Donnerstag mit, angesichts der vorliegenden Erkenntnisse würde er sich wundern, wenn es nicht auf eine Einstufung der Partei als Verdachtsfall hinauslaufen würde. Der Einfluss des formal aufgelösten völkischen Flügels in der AfD sei größer geworden. Dies habe sich zuletzt auch beim Bundesparteitag in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) gezeigt.

Der Verfassungsschutz hatte den 2015 vom Thüringer Landeschef Björn Höcke gegründeten „Flügel“ im Frühjahr als „erwiesen extremistische Bestrebung“ eingestuft. Die Nachwuchsorganisation, Junge Alternative, gilt dagegen als Verdachtsfall. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sprach von einer „politisch gewünschten Beobachtung“, die offenkundig falsch sei und rechtlich nicht haltbar sein werde.

Der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla forderte Haldenwang auf, Ross und Reiter zu nennen. Solange dies nicht geschehe, seien solche Aussagen aus seiner Sicht „nichts weiter als der gezielte Versuch der Diffamierung und Diskreditierung“ einer Oppositionspartei“. dpa

