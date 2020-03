Afghanische Armee will sich verteidigen

Kabul.Die afghanische Armee soll fast drei Wochen nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban ihre rein defensive Haltung aufgeben. Man plane eine „aktive Defensivhaltung“, sagte Verteidigungsminister Asadullah Chalid in einem am Donnerstag veröffentlichten Video. „Wir werden das Recht haben, uns von überall her zu verteidigen, wo der Feind einen Angriff auf unsere Streitkräfte plant.“ Es gäbe keine Anzeichen, dass die Taliban vor den geplanten Friedensgesprächen mit der Regierung ihre Angriffe eingeschränkt hätten, so Chalid.

Am 29. Februar hatten die USA mit den militant-islamischen Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das unter anderem einen schrittweisen Abzug internationaler Truppen vorsieht. Das Abkommen war an Auflagen wie die Aufnahme von innerafghanischen Friedensgesprächen gebunden. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.03.2020