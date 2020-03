Afghanistan: Gespräche über Frieden

Kabul.US-Außenminister Mike Pompeo ist trotz der weltweiten Corona-Pandemie am Montag zu Gesprächen nach Afghanistan gereist. Dort traf er nach einem kurzen Aufenthalt in der US-Botschaft den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. „Beide Seiten sprachen über den afghanischen Friedensprozess und die nächsten Schritte, einen regionalen Konsens über den afghanischen Frieden und über aktuelle politische und sicherheitspolitische Fragen“, schrieb Regierungssprecher Sedik Sedikki auf Twitter.

Auch Ghanis Wahl-Rivale Abdullah Abdullah empfing den US-Außenminister im Sepidar-Palast. Auch sie sprachen über den Friedensprozess, und über Lösungen der innenpolitischen Krise, hieß es auf Abdullahs Facebookseite.

Streit um Gefangene

Abdullah und Ghani streiten sich über den Ausgang der Präsidentenwahl 2019. Ghani, den die Wahlkommission am 18. Februar mit 50,64 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt hatte, setzte Abdullah zwei Tage nach seinem Amtsantritt vor knapp zwei Wochen ab.

Am Sonntag hatten Vertreter der afghanischen Regierung und der militant-islamistischen Taliban über einen geplanten Gefangenenaustausch unter Vermittlung der USA und Katars in einer Videokonferenz diskutiert. Die Taliban hatten am 29. Februar mit den USA ein Abkommen unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug von US-Truppen aus Afghanistan vorsieht. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.03.2020