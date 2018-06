Aids-Hilfe lobt Freigabe von Test

Anzeige

Berlin.Für ein früheres Erkennen von Aids-Erkrankungen sollen Selbsttests auf eine HIV-Infektion voraussichtlich ab Herbst leichter erhältlich sein. „Der HIV-Selbsttest ist ein Meilenstein beim Kampf gegen Aids. Er kann auch jene erreichen, die sich sonst nicht testen lassen würden“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bisher dürfen Tests in Deutschland unter anderem an Ärzte, Gesundheitseinrichtungen und Beratungsstellen abgegeben werden. Künftig könnte dies wie etwa bei Schwangerschaftstests auch in Drogeriemärkten möglich werden.

Spahn sagte, je früher Betroffene die Diagnose HIV kennen, desto früher könnten sie gut behandelt werden. „Und andere haben bei Unsicherheit die Chance auf schnelle Gewissheit, nicht infiziert zu sein.“ Das Ministerium will nun die Medizinprodukte-Abgabeverordnung ändern. Hierzulande leben nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 12 700 Menschen ohne ihr Wissen mit HIV. Knapp 90 000 Menschen sind mit dem Erreger der Immunschwächekrankheit Aids infiziert.

Die Abkürzung HIV steht für Humanes Immundefizienz-Virus. Eine Ansteckung ist unter anderem über Blut und Sperma möglich. Das Virus, 1983 entdeckt, schädigt die körpereigenen Abwehrkräfte. Der Körper kann dadurch Krankheitserreger immer schwerer bekämpfen. Heute können Medikamente die Vermehrung des Virus verhindern.