AKK kritisiert Grünen-Bevormundung

Fellbach.Die baden-württembergische CDU will für Klarheit sorgen – zumindest, was ihre Präferenzen mit Blick auf den neuen Bundesvorsitzenden ihrer Partei betrifft. Schon bevor der politische Aschermittwoch der Südwest-Christdemokraten in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) beginnt, erklärt die Landesspitze, dass sie Friedrich Merz als neuen Bundesparteichef unterstützen wird. „Ich werde für Friedrich Merz stimmen“, sagt CDU-Landeschef Thomas Strobl. Wenige Minuten zuvor hat bereits sein General Manuel Hagel über Facebook verlauten lassen, er werde am 25. April auf dem Bundesparteitag Merz wählen. Auch Susanne Eisenmann, CDU-Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl, schließt sich an. Klare Kante in der inneren Sicherheit, ein hohes Ansehen in der Wirtschaft, eine Schärfung des Profils und die Aussicht, AfD-Wähler wieder zur Union zurückzuholen – das nennen die drei als zentrale Gründe.

Die scheidende CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer warnt während ihres Auftritts beim Konkurrenzkampf um ihre Nachfolge davor, sich allzu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. „Wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, wir als Partei seien der Nabel der Welt“, mahnt Kramp-Karrenbauer. „Wie geht es weiter mit dem Coronavirus? Kann man noch auf Fastnachtsumzügen gehen, ohne bei Anschlägen verletzt zu werden? Wie sicher sind unsere Arbeitsplätze? Das fragen sich die Menschen auf der Straße“, so die Saarländerin. „Wir haben gute Kandidaten“, sagt sie. Kein politischer Aschermittwoch ohne Attacken auf die Konkurrenz. Den Grünen wirft Kramp-Karrenbauer eine Politik der Bevormundung „von der Wiege bis zur Bahre“ vor. Und Winfried Kretschmann? „Dieses Land ist zu gut, um einen Ministerpräsidenten zu haben, der nur aus reinem Pflichtgefühl bei der Landtagswahl wieder antritt“, wettert Kramp-Karrenbauer.

Klare Linie gegen Rechts und Links

Eine Sache ist allen Akteuren wichtig: Die Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. „Eine Partei, in der Rassismus, Antisemitismus und Nazis eine Heimat finden, kann nie ein Partner für Demokraten sein“, sagt Strobl zur AfD. Kramp-Karrenbauer spricht von einer „Brandmauer“. Vor allem, nachdem die Thüringer CDU erklärt hat, Bodo Ramelow von der Linken bei der Ministerpräsidentenwahl zu unterstützen, sieht AKK Klärungsbedarf. „Die CDU arbeitet nicht mit einer Partei zusammen, die in einem Verfassungsschutzbericht der Bundesrepublik auftaucht“, sagt sie. Strobl wird noch deutlicher. „Die CDU wählt keinen Ministerpräsidenten von der SED, der PDS oder der Linken. Das ist unsere klare Linie“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020