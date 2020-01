AKK verzichtet auf Karneval

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (Bild) tritt in diesem Jahr nicht im Karneval auf. „Frau Kramp-Karrenbauer hat in dieser Saison keine Auftritte im Karneval geplant“, teilte die CDU am Mittwochabend mit. Zuletzt war die Verteidigungsministerin vom Bund Deutscher Karneval zur Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching-Fastnacht-Karneval ernannt worden. Kramp-Karrenbauer ist seit 2009 regelmäßig als „Putzfrau“ bei den Narren im Saarland aufgetreten, um Politiker aller Couleur durch den Kakao zu ziehen. Vergangenes Jahr geriet sie wegen Karnevals-Äußerungen zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht in die Kritik, ihr wurde Diskriminierung vorgeworfen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020