AKKs Mann zahlt Narren-Schulden

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Strafe des Stockacher Narrengerichts beglichen – allerdings nicht persönlich. Statt der CDU-Chefin sei ihr Mann Helmut an den Bodensee gereist und habe drei Eimer Strafwein übergeben, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna bei der Übergabe in Bodman-Ludwigshafen. Allerdings seien es statt 180 Litern nur 172 gewesen. „Da muss sie noch nachliefern.“ Ein Eimer Strafwein entspricht 60 Litern. Die Vertretung akzeptiere die närrische Justiz dagegen, sagte Koterzyna weiter. Die Fastnachts-Richter hatten Kramp-Karrenbauer im Februar in ihrer närrischen Sitzung schuldig gesprochen und sie zu drei Eimern Wein verdonnert. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019