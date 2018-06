Anzeige

Mehr als Ordnungsstrafe

Die US-Medien mühten sich, die atemberaubende Kehrtwende zu erklären, die Trump vor den Augen der Öffentlichkeit vollzieht. Nachdem der Präsident und die Verantwortlichen in seiner Regierung über Tage behaupteten, sie seien durch ein Gesetz gebunden, die Kinder ihren Eltern wegzunehmen, ist das plötzlich alles Gerede von gestern. Trump habe sich selber einer glatten Lüge überführt, kommentiert die konservative Kolumnistin Jennifer Rubin in der Zeitung „Washington Post“. Sein Dekret ändere wenig daran. „Das Kern-Problem ist die Null-Toleranz-Politik.“ Die bleibt bestehen. Wer die US-Grenze ohne Papiere überschreitet, wird nach den Regeln Trumps nicht mehr bloß mit einer Ordnungsstrafe belegt, sondern wie ein Verbrecher behandelt. Experten weisen darauf hin, dass es nur deshalb die Gefangenenlager gibt. „Wir haben null Toleranz für Leute, die illegal in unser Land kommen“, bekräftigte der Präsident.

Bei Gesprächen im Kongress verbreitete Trump die Geschichte, First Lady Melania und Tochter Ivanka hätten ihn bedrängt, die Familien nicht zu trennen. Pflichtbewusst twitterte die Lieblingstochter ein Dankeschön an ihren Vater.

Die Präsidentin der Kinderschutzorganisation „Kids in Need of Defense“, Wendy Young, fragt sich wie viele andere Kritiker, wofür Ivanka eigentlich dankt? „Das ist nur ein weiterer Akt erbärmlicher Grausamkeit“, klagt Young. Das Dekret erlaube nun, auf unbestimmte Zeit Kinder in gefängnisähnlichen Bedingungen zu halten. Wie lange das gut geht, hängt von den Gerichten ab. Ein Vergleich von 1997 bestimmt, dass Kinder maximal 20 Tage mit ihren Familien eingesperrt werden dürfen. Menschenrechtler bereiten sich schon auf die nächste Volte des Präsidenten vor. Zudem ändert das Dekret nichts an dem Schicksal der mehr als 2300 Kinder, die bereits von ihren Eltern getrennt sind. „Bestehende Fälle werden nicht rückwirkend gelöst“, erklärte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums.

Fehlende Datenbank

„Die Regierung hat kein Verfahren, das die Zusammenführung der Familien gewährleisten kann“, sagt Bob Carey, der unter Barack Obama für das „Office of Refugee Resettlement“ zuständig war. Das bestätigt auch Anthony Enriquez von den Catholic Charities, die praktische Erfahrung in der Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen haben. „Es gibt keine Datenbank mit Informationen, die Kinder und Eltern zusammenbringen könnte.“

Bei der Registrierung der getrennten Kinder werden lediglich Name, Alter und Herkunftsland erfasst. Ob die in der Nacht nach New York gebrachten Kinder ihre Eltern jemals wiedersehen, bleibt ungewiss. Zumal das jüngste Opfer im Alter von neun Monaten nicht einmal sprechen kann.

