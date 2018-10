Aktivisten blockieren Bahnstrecke am Tagebau Hambach

Kerpen.Die Blockade der Kohle-Transportbahn am rheinischen Tagebau Hambach am Wochenende – wie auf dem Bild zu sehen – hat nach Angaben des Energiekonzerns RWE bisher keine Folgen für die Leistung der Kraftwerke des Unternehmens. Man habe mit den Protesten gerechnet und die Bunker an den Kraftwerken entsprechend mit Kohlebeständen gefüllt, sagte ein RWE-Sprecher gestern. Rund 2000 Aktivisten hatten auch die Nacht zuvor aus Protest gegen den Kohleabbau auf den Gleisen der Hambach-Bahn verbracht, über die die Kohle in die Kraftwerke transportiert wird. Ein Großteil der jungen Leute zog aber gestern nach einer Aufforderung der Polizei ab, die mit der Räumung begann. Nach Angaben des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ ketteten sich einige Aktivisten an den Schienen fest. dpa (Bild: dpa)

