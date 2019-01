Aktivisten wollen sich widersetzen

Polizisten stehen im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen. © dpa

Kerpen.Umweltschützer haben Widerstand gegen die geplante neue Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst angekündigt. Bei der vorangegangenen Räumung in dem Wald am Braunkohle-Tagebau Hambach in Nordrhein-Westfalen seien viele Bäume gefällt und dem Wald großer Schaden zugefügt worden, teilte die Sprecherin der Aktion Unterholz, Anna Schönberg, gestern mit. „Wir planen daher erneut Aktionen des zivilen Ungehorsams, um das Vorhaben zu unterbinden“, sagte sie. Das Düsseldorfer Bauministerium hatte die Stadt Kerpen und den Kreis Düren aus Sicherheitsgründen zur Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern verpflichtet.

Die Polizei rechnet mit einem kleineren Einsatz als bei der großen Räumung im vergangenen Herbst. Bei einer Begehung des Waldes seien gestern 49 neu gebaute Baumhäuser festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Im Herbst waren 86 illegale Baumhäuser in einem der größten Polizeieinsätze Nordrhein-Westfalens geräumt worden.

Schwere Vorwürfe

Schönberg warf der Landesregierung vor, mit der Anordnung zur Räumung die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster zu missachten, wonach bis zur abschließenden Klärung in dem juristischen Streit über die Rodung keine Fakten geschaffen werden dürften. Das Bauministerium sieht die Rechtmäßigkeit gegeben und verwies dazu auf ein weiteres Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom September. Die Richter hatten damals einen Stopp der Baumhaus-Räumung abgelehnt: Die Baumhäuser böten Rückzugs- und Aufenthaltsorte für gewaltbereite Waldbesetzer, die für die Polizei nur unter erheblicher Gefahr zugänglich seien. dpa

